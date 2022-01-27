"Конвой свободы": в Канаде дальнобойщики устроили масштабный протест против вакцинации и двинулись на столицу

Протест дальнобойщиков против сертификатов вакцинации в Канаде растянулся на 70 километров.

Канадские дальнобойщики решили устроить масштабную акцию протеста против обязательной вакцинации от коронавируса и блокировали дороги ведущие к границе США вблизи города Лондон (провинция Онтарио).

Об этом пишет Globalnews.

Местная полиция предупредила водителей, что из-за акции, которая получила название "Конвой свободы", движение по магистралям было осложнено.

Канадский альянс грузоперевозок выступил против акций дальнобойщиков и заявил, что "категорически не одобряет" любых протестных акций на дорогах общего пользования.

Акции протеста начались 22 января, спустя неделю после того, как правительство Канады ввело обязательные паспорта вакцинации для трансграничных поездок. В нем принимают участие водители, которые проехали через все канадские провинции. Ожидается, что 29 января они соберутся в Оттаве, где выскажут свои требования по отмене коронавирусных ограничений перед зданием парламента.

В настоящее время "конвой свободы" оценивается в 10 тысяч автомобилей, однако сами участники акции говорят, что их не менее 50 тысяч. Колонна уже растянулась на 70 километров.

В тематической группе в Фейсбук численность сторонников движения перевалило за 294 тысячи человек. Некоторые общественные движения даже начинали сбор средств в их поддержку и за несколько дней собрали около 5 миллионов канадских долларов (113 млн грн), но позже средства были заморожены платформой GoFundMe без указания причин.

Сами демонстранты говорят, что недовольны тем, что их правительство "указывает что им делать", а не самой вакцинацией. Об этом свидетельствует также то, что около 90% всех канадских дальнобойщиков уже получили прививки против коронавируса.

Как сообщалось ранее, масштабные акции протеста недавно прошли и в сердце Европы. 23 января тысячи противников карантина собрались в Брюсселе, чтобы высказать свое недовольство. Между некоторыми группами протестующих и силовиками произошли столкновения, после чего в ход пошел слезоточивый газ и водометы.