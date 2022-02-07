"Вот он, реальный план Путина": в Ливии перехватили крупную партию гашиша с фотографиями президента РФ

В сети шутят и называют изъятые наркотики "кремлевской поставкой"

На северо-востоке Ливии задержали наркоторговцев, которые везли на сбыт крупную партию гашиша с портретом российского президента Владимира Путина.

СМИ пишут, что психотропное вещество расфасовали в упаковки, на каждой из которой "красовалось" лицо лидера РФ.

Причем ранее подобные наркотики уже задерживали в Ливане, однако вместо Путина дельцы "украсили" свою продукцию фотографиями известного латиноамериканского наркобарона Пабло Эскобара.

Гашиш с фото президента РФ

Крупная партия изъятых наркотиков

Как много наркотиков удалось изъять и почему именно Путин — ответов на эти вопросы ливийские копы пока не дают. Тем временем в сети вовсю обсуждают данный "улов" и шутят над "маркетинговым ходом" наркоторговцев.

"Интересно, это лицензировано? Владимир Владимирович свои роялти получает?" — с иронией задается вопросом интернет-пользователь в "Твиттере".

На это ему также в шутку отвечают: "Так это же кремлевская поставка. Ему не роялти за это полагалось, а вся партия целиком. Для распространения среди приближённых".

"Вот он, реальный план Путина", — пишет пользователь Crank Puller.

Некоторые всерьез допускают, что Путин "крышует" наркобизнес, другие же просто смеются, публикуя смонтированные фотографии топ-чиновников РФ якобы под действием того самого изъятого вещества.

Напомним, бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,378 кг) по версии WBC украинец Александр Гвоздик признался, что употреблял "легкие наркотики".