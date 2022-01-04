"Пробовал неоднократно": известный украинский боксер признался, что употреблял наркотики (видео)

Спортсмен удивил своей позицией.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,378 кг) по версии WBC украинец Александр Гвоздик, которому понравился фрик-бой Никита Джигурда — Александр Шпак, признался, что употреблял "легкие наркотики".

Соответствующее интервью боксера появилось на YouTube-канале "Остров".

Боксер, проживающий в Калифорнии с 2014 года, заявил, что пробовал "легкие наркотики" и там к ним отношение не такое, как в Украине. При этом Гвоздик отметил, что ни кому не советует пробовать "легкие наркотики", ведь "сложно найти момент какой-то умеренности".

"То, что называется "легкие наркотики", я неоднократно пробовал. И в целом мое отношение к этому нормальное. Один умный человек рассказал, как побороть наркотики — это сделать их доступными и наименее вредными. Я не знаю, насколько это правильно, но в США, где это легально, по-моему, в этом состоянии никто никого не убивает. Я говорю о легких наркотиках, в данном случае про марихуану", — рассказал Гвоздик.

Напомним, Гвоздик завершил боксерскую карьеру после поражения от россиянина Артура Бетербиева в объединительном поединке в октябре 2020 года. Украинец отметил, что вернется на ринг только за солидный гонорар.

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