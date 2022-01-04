Укр

"Пробовал неоднократно": известный украинский боксер признался, что употреблял наркотики (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
170
Александр Гвоздик Новость обновлена 04 января 2022, 15:14
Александр Гвоздик

Спортсмен удивил своей позицией.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,378 кг) по версии WBC украинец Александр Гвоздик, которому понравился фрик-бой Никита Джигурда — Александр Шпак, признался, что употреблял "легкие наркотики".

Соответствующее интервью боксера появилось на YouTube-канале "Остров".

Боксер, проживающий в Калифорнии с 2014 года, заявил, что пробовал "легкие наркотики" и там к ним отношение не такое, как в Украине. При этом Гвоздик отметил, что ни кому не советует пробовать "легкие наркотики", ведь "сложно найти момент какой-то умеренности".

"То, что называется "легкие наркотики", я неоднократно пробовал. И в целом мое отношение к этому нормальное. Один умный человек рассказал, как побороть наркотики — это сделать их доступными и наименее вредными. Я не знаю, насколько это правильно, но в США, где это легально, по-моему, в этом состоянии никто никого не убивает. Я говорю о легких наркотиках, в данном случае про марихуану", — рассказал Гвоздик.

Напомним, Гвоздик завершил боксерскую карьеру после поражения от россиянина Артура Бетербиева в объединительном поединке в октябре 2020 года. Украинец отметил, что вернется на ринг только за солидный гонорар.

Ранее Гвоздик объяснил, почему Василий Ломаченко отпраздновал победу над Ричардом Комми без национального флага.

Теги:
#Бокс #Александр Гвоздик
Медики призывают не паниковать, однако вирус до конца не изучен и может протекать сложнее обычного ковида
Общество
"Флурона" уже по соседству с Украиной: что известно о новой болезни
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Медики призывают не паниковать, однако вирус до конца не изучен и может протекать сложнее обычного ковида
"Флурона" уже по соседству с Украиной: что известно о новой болезни
Дата публикации
Категория
Обвал произошел на бывшем заводе "Авторучка"
В Харькове рухнул целый подъезд многоэтажки: первые фото и видео последствий
Дата публикации
Категория
Рождество в Украине будет морозным
Погода готовит сюрприз украинцам на Рождество: прогноз синоптиков и карта
Дата публикации
Категория
В Ассоциации риелторов Украины рассказали, когда цены на жилье начнут расти
Когда выгоднее всего покупать квартиру в 2022 году: мнение экспертов
Дата публикации
Категория
Ринат Ахметов за год увеличил состояние на 55%
Ахметов за год серьезно разбогател: его состояние достигло почти 25% бюджета Украины