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"Пробував неодноразово": відомий український боксер зізнався, що вживав наркотики (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Гвоздик Новина оновлена 04 січня 2022, 15:14
Олександр Гвоздик

Спортсмен здивував своєю позицією.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі (до 79,378 кг), за версією WBC, українець Олександр Гвоздик, якому сподобався фрік-бій Нікіта Джигурда — Олександр Шпак, зізнався, що вживав "легкі наркотики".

Відповідне інтерв’ю боксера з’явилося на YouTube-каналі "Остров".

Боксер, який проживає в Каліфорнії з 2014 року, заявив, що пробував "легкі наркотики", і там до них ставлення не таке, як в Україні. При цьому Гвоздик зазначив, що нікому не радить пробувати "легкі наркотики", адже "важко знайти момент якоїсь помірності".

"Те, що називається "легкі наркотики", я неодноразово пробував. І загалом моє ставлення до цього нормальне. Одна розумна людина розповіла, щоб подолати наркотики — треба зробити їх доступними та найменш шкідливими. Я не знаю, наскільки це правильно, але в США, де це легально, на мою думку, у цьому стані ніхто нікого не вбиває. Я говорю про легкі наркотики, в цьому випадку про марихуану", — розповів Гвоздик.

Нагадаємо, Гвоздик завершив боксерську кар’єру після поразки від росіянина Артура Бетербієва в об’єднавчому поєдинку у жовтні 2020 року. Українець зазначив, що повернеться на ринг лише за солідний гонорар.

Раніше Гвоздик пояснив, чому Василь Ломаченко відсвяткував перемогу над Річардом Коммі без національного прапора.

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#Бокс #Олександр Гвоздик
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