"Ось він, реальний план Путіна": у Лівії перехопили велику партію гашишу з фотографіями президента РФ

У мережі жартують і називають вилучені наркотики "кремлівським постачанням"

На північному сході Лівії затримали наркоторговців, які везли на збут велику партію гашишу із портретом російського президента Володимира Путіна.

ЗМІ пишуть, що психотропну речовину розфасували в упаковки, на кожній з яких "красувалося" обличчя лідера РФ.

До того ж раніше подібні наркотики вже затримували в Лівані, проте замість Путіна ділки "прикрасили" свою продукцію фотографіями відомого латиноамериканського наркобарона Пабло Ескобара.

Гашиш з фото президента РФ

Велика партія вилучених наркотиків

Як багато наркотиків вдалося вилучити і чому саме Путін — відповіді на ці запитання лівійські копи поки що не дають. Тим часом у мережі обговорюють цей "улов" і жартують над "маркетинговим ходом" наркоторговців.

"Цікаво, це ліцензовано? Володимир Володимирович свої роялті отримує?" — з іронією запитує інтернет-користувач у "Твіттері".

На це йому також жартома відповідають: "Так це ж кремлівська поставка. Йому не роялті за це належало, а вся партія цілком. Для поширення серед наближених".

"Ось він, реальний план Путіна", — пише користувач Crank Puller.

Деякі всерйоз припускають, що Путін "кришує" наркобізнес, інші просто сміються, публікуючи змонтовані фотографії топ-чиновників РФ нібито під дією тієї самої вилученої речовини.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу у напівважкій вазі (до 79,378 кг) за версією WBC українець Олександр Гвоздик зізнався, що вживав "легкі наркотики".