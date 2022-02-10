В Пакистане беременная женщина вбила гвоздь себе в голову, чтобы родился мальчик (фото)

Весьма странный метод, по словам женщины, ей подсказал "целитель"

В одной из пакистанских провинций беременная женщина вбила себе гвоздь прямо в голову, потому что боялась родить девочку.

Как пишет издание Dawn, на такие действия будущую роженицу спровоцировали постоянные упреки и угрозы супруга, ведь в семье уже родилось три девочки, а хозяин очень мечтал о сыне. На этот раз он прямо заявил жене — если не родит парня, он ее бросит.

После очередной ссоры с любимым растерянная пакистанка решила обратиться к местному знахарю. Тот выслушал беременную, дал ей несколько амулетов, тексты для молитв и гвоздь, строго подчеркнув, что та должна вбить его прямо в голову.

Вернувшись домой, женщина сделала все, что сказал целитель. К счастью, в этот момент туда вернулись родственники, которые застали беременную пакистанку всю в крови. Кричащую от ужасной боли горе-мать сразу доставили в медицинское учреждение, где врачи вытащили инородное тело из ее головы.

Свои действия она объяснила тем, что несколько месяцев назад одна ее знакомая, также вбившая себе гвоздь в голову, все же родила мальчика, несмотря на то, что аппарат УЗИ показывал, что в утробе ребенок женского пола.

Женщина вбила гвоздь в голову

Ранее Телеграф сообщал, как в Пакистане во время празднования в честь новоизбранного генерального советника местного сельсовета, избиратели случайно застрелили депутата.