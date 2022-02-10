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У Пакистані вагітна жінка вбила цвях собі в голову, щоб народився хлопчик (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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На такі дії бідолашну спровокував її чоловік
На такі дії бідолашну спровокував її чоловік

Досить дивний метод, за словами жінки, їй підказав "цілитель"

В одній з пакистанських провінцій вагітна жінка вбила собі цвях прямо в голову, тому що боялася народити дівчинку.

Як пише видання Dawn, на такі дії майбутню породіллю спровокували постійні докори та погрози чоловіка, адже в родині вже народилося три дівчинки, а господар дуже мріяв про сина. Цього разу він прямо заявив дружині — як не народить хлопця, він її покине.

Після чергової сварки з коханим розгублена пакистанка вирішила звернутися до місцевого знахаря. Той вислухав вагітну, дав їй кілька амулетів, тексти для молитов та цвях, суворо наголосивши, що та має вбити його собі прямо в голову.

Повернувшись додому, жінка зробила все, що їй сказав цілитель. На щастя, в цей момент туди повернулися родичі, які застали вагітну пакистанку усю в крові. Кричущу від жахливого болю горе-матір одразу доставили до медичного закладу, де лікарі витягли чужорідне тіло з її голови.

Свої дії вона пояснила тим, що кілька місяців тому одна її знайома, яка також вбила собі цвях у голову, все ж народила хлопчика, попри те, що апарат УЗД показав, що в утробі дитина жіночої статі.

Жінка вбила цвях у голову
Жінка вбила цвях у голову

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Пакистані під час святкування на честь новообраного генерального радника місцевої сільради, виборці випадково застрелили депутата.

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#Пакистан #Цвяхи #Цілитель #Жінка
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