Укр

США могут ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы изолировать россию

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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США в 2019 году ввели санкции против венесуэльской нефти Новость обновлена 08 марта 2022, 07:26
США в 2019 году ввели санкции против венесуэльской нефти

США пытаются изолировать россию от одного из ключевых союзников.

Соединенные Штаты ищут все возможные пути по сокращению потребления российской нефти на фоне войны в Украине. Одним из вариантов является смягчение санкций по отношению к Венесуэле с целью заполнить рынок нефтью.

Как сообщает агентство AFP, в Каракас отправились для переговоров представители американской администрации.

"Белый дом заявил в понедельник, что американская делегация провела переговоры на выходных в Венесуэле, которые включали обсуждение поставок энергоносителей — Вашингтон ищет пути сокращения импорта российской нефти",- сообщается на странице в Twitter агентства.

Это первый визит на высоком уровне после разрыва дипломатических отношений в 2019 году.

Тогда Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Николасом Мадуро и закрыл свое посольств, так как обвиняли Мадуро в фальсификации выборов. После чего Мадуро отреагировал на санкции, заручившись экономической и дипломатической помощью к России.

В результате часть нефтяных активов Венесуэлы достались российским компаниям.

Отметим, что экономика россии уже существенно пострадала после санкций, введенных многими странами и компаниями в отношении страны после вторжения в Украину.

Теги:
#Нефть #Санкции #Венесуэла #США.
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