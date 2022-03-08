США могут ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы изолировать россию

США пытаются изолировать россию от одного из ключевых союзников.

Соединенные Штаты ищут все возможные пути по сокращению потребления российской нефти на фоне войны в Украине. Одним из вариантов является смягчение санкций по отношению к Венесуэле с целью заполнить рынок нефтью.

Как сообщает агентство AFP, в Каракас отправились для переговоров представители американской администрации.

"Белый дом заявил в понедельник, что американская делегация провела переговоры на выходных в Венесуэле, которые включали обсуждение поставок энергоносителей — Вашингтон ищет пути сокращения импорта российской нефти",- сообщается на странице в Twitter агентства.

Это первый визит на высоком уровне после разрыва дипломатических отношений в 2019 году.

Тогда Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Николасом Мадуро и закрыл свое посольств, так как обвиняли Мадуро в фальсификации выборов. После чего Мадуро отреагировал на санкции, заручившись экономической и дипломатической помощью к России.

В результате часть нефтяных активов Венесуэлы достались российским компаниям.

Отметим, что экономика россии уже существенно пострадала после санкций, введенных многими странами и компаниями в отношении страны после вторжения в Украину.