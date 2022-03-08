США могут ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы изолировать россию
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США пытаются изолировать россию от одного из ключевых союзников.
Соединенные Штаты ищут все возможные пути по сокращению потребления российской нефти на фоне войны в Украине. Одним из вариантов является смягчение санкций по отношению к Венесуэле с целью заполнить рынок нефтью.
Как сообщает агентство AFP, в Каракас отправились для переговоров представители американской администрации.
"Белый дом заявил в понедельник, что американская делегация провела переговоры на выходных в Венесуэле, которые включали обсуждение поставок энергоносителей — Вашингтон ищет пути сокращения импорта российской нефти",- сообщается на странице в Twitter агентства.
Это первый визит на высоком уровне после разрыва дипломатических отношений в 2019 году.
Тогда Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Николасом Мадуро и закрыл свое посольств, так как обвиняли Мадуро в фальсификации выборов. После чего Мадуро отреагировал на санкции, заручившись экономической и дипломатической помощью к России.
В результате часть нефтяных активов Венесуэлы достались российским компаниям.
Отметим, что экономика россии уже существенно пострадала после санкций, введенных многими странами и компаниями в отношении страны после вторжения в Украину.
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