ООН испугалась слов "война" и "вторжение России": украинцы в сети возмущены

Такая политика направлена на избегание "репутационного риска"

Организация Объединенных Наций объявила своим сотрудникам о запрете на использование слов "война" и "вторжение" для описания событий, которые происходят между российской стороной и украинским государством. Полномасштабную войну теперь рекомендуется называть "конфликтом" или "военным наступлением".

Указанную информацию во вторник, 8 марта, сообщает "Телеграф", ссылаясь на сведения, опубликованные "Irish Times"

Следует отметить, что соответствующий запрет уже сказался на публикациях одной из специализированных структур ООН под названием "ЮНИСЕФ", которая является мировым лидером по защите прав и интересов детей.

Так, на официальной странице ведомства появилась публикация о том, что только за первую неделю так называемого "конфликта", который весь мир на протяжении 13 дней называет полномасштабной войной, в Украине полмиллиона детей стали беженцами. Кроме этого известно, что представителям всех организаций ООН было запрещено использовать украинский флаг в соцсетях или на вебсайтах. Аргументировано это тем, что такая политика направлена на избегание "репутационного риска".

Украинцы таким развитием событий шокированы и призывают представителей UNICEF "сначала разрешить конфликт в своих головах, а потом уже писать что-нибудь об Украине".

Публикация в соцсетях

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ООН уже успели сосчитать жертвы среди гражданских в Украине и отметили, что количество погибших среди гражданского населения просто поражает.