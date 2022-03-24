"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии: что это значит

Запад может принять новые санкции против рф в случае такой необходимости

"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии. Речь идет о том, что при необходимости лидеры G7 смогут объявить российской федерации дополнительные ограничения из-за ее военной агрессии против Украины.

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Соответствующую информацию канцлер Германии Олаф Шольц обнародовал на пресс-брифинге по итогам встречи лидеров "семерки".

"G7 договорилась проводить ревизию санкций против России. Мероприятие может принять новые санкции против россии в случае необходимости.", — сообщил чиновник.

Следует напомнить, что несколькими днями ранее немецкий канцлер выступил с заявлением о том, что жесткие санкции стран Европы против российской федерации должны быть не краткосрочными и иметь более продолжительное действие. Согласно его словам, запрет продажи россией углеводородов будет более эффективной мерой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны "Большой семерки" выступили с общим заявлением о санкциях в отношении россии и обнародовали планы по "перекрытию воздуха" путинскому режиму.