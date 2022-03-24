"Велика сімка" домовилася проводити ревізію санкцій проти росії: що це означає

Захід може ухвалити нові санкції проти рф у разі такої необхідності

"Велика сімка" домовилася проводити ревізію санкцій проти росії. Мова йде про те, що за потреби лідери G7 матимуть змогу оголосити російській федерації додаткові обмеження через її військову агресію проти України.

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Відповідну інформацію канцлер Німеччини Олаф Шольц оприлюднив під час прес-брифінгу за підсумками зустрічі лідерів "сімки".

"G7 домовилася проводити ревізію санкцій проти Росії. Захід може ухвалити нові санкції проти росії у разі потреби", — повідомив чиновник.

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Варто нагадати, що кількома днями раніше німецький канцлер виступив із заявою про те, що жорсткі санкції країн Європи проти російської федерації повинні бути не короткостроковими і мати більш тривалу дію. Згідно з його словами, заборона продажу росією вуглеводнів — буде ефективнішою мірою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни "Великої сімки" виступили зі спільною заявою щодо санкцій стосовно росії та оприлюднили плани щодо "перекриття повітря" путінському режиму.