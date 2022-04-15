Укр

Казахстан объяснил, почему парада 9 мая проводить не будет

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Большое мероприятие считают экономически затратным для страны Новость обновлена 15 апреля 2022, 11:16
Большое мероприятие считают экономически затратным для страны

Оставшихся в живых ветеранов планируют уважить другим способом

В Казахстане решили отказаться от проведения традиционного военного парада, посвященного Дню Победы во Второй мировой войне. 9 мая в Нур-Султане не планируют демонстрировать войска и боевую технику страны.

Об этом сообщает местное издание TengriNews, ссылаясь на сообщение Минобороны РК.

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Главной причиной отмены парада считается экономия бюджетных средств. Власти Казахстана определили некоторые другие цели более приоритетными, нежели военное шествие к 9 мая. Среди таковых — поддержание на необходимом уровне боеготовности и мобильности казахской армии, а также оборона различных государственных и военных объектов.

При этом в различных регионах Казахстана должно пройти около пяти десятков других, менее крупных мероприятий, которые будут посвящены подвигу победителей над немецким нацистским режимом. Оставшихся в живых ветеранов Второй мировой планируют чествовать другими доступными способами, а не на параде.

Добавим, что ранее иначе провести День победы в нынешнем году решило латвийское правительство. Среди прочего было заявлено, что 9 мая в Латвии будет объявлено Днем пострадавших и погибших на войне в Украине. Таким образом было решено продемонстрировать солидарность с украинским народом.

Теги:
#Украина #Россия #Казахстан #Война #День Победы #9 мая
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