В Британии опасаются, что если путин получит хотя бы часть Украины, в дальнейшем он может напасть и на Молдову или Грузию

Полномасштабная война в Украине может продолжаться до 2032 года. Такое мнение высказала министр Великобритании Лиз Трасс во время очередного разговора с западным союзникам, подчеркнув, что кровавый лидер россии владимир путин заслуживает еще меньше доверия, чем бывший Советский Союз.

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Соответствующую информацию обнародовало издание Dailymail.

По словам министра, российского президента она считает "отчаянным мошенническим оператором", которого не следует вознаграждать за его кровавую агрессию.

Также отмечается, что на сегодняшний день правительственные британские чиновники выражают опасения относительно того, что путин может напасть и на Молдову или Грузию. По их мнению, это может произойти, если ему позволят удержать украинские территории, в результате чего военный конфликт будет продлен на много лет вперед.

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Во время своей речи в среду, 27 апреля, Лиз Трасс подчеркнула, что если российскому лидеру удастся удержать часть Украины, то Европе следует готовиться к "невыразимым дальнейшим несчастьям и ужасным последствиям по всему миру".

Она добавила, что Британия и ее союзники вынуждены "продолжать идти дальше для того, чтобы вытеснить россию со всей Украины".

И в знак того, что битва за Украину может затянуться, она утверждала, что "мы должны быть готовы к долгому пути".

Неутешительный прогноз по срокам по завершению войны в Украине впервые появился, когда потери среди мирных украинцев были подчеркнуты чудовищными тройными похоронами в Украине. Именно они четко продемонстрировали кровавую дикость диктатора россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес намекнул, что Украина должна вернуть Крым и Донбасс, заявив, что "Украина должна сама решать, что считать победой в войне с россией".