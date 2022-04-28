Війна в Україні може сильно подовжитись: у Британії лякають невтішними прогнозами

У Британії побоюються, що, якщо путін отримає хоча б частину України, в подальшому він може напасти й на Молдову чи Грузію

Повномасштабна війна в Україні може продовжуватися до 2032 року. Таку думку висловила міністр Великої Британії Ліз Трасс під час чергової розмови із західним союзникам, наголосивши, що кривавий лідер росії володимир путін заслуговує ще менше довіри, аніж колишній Радянський Союз.

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Відповідну інформацію оприлюднило видання "Dailymail".

За словами міністерки, російського президента вона вважає "відчайдушним шахрайським оператором", якого не слід винагороджувати за його криваву агресію.

Також зазначається, що станом на сьогоднішній день урядові британські чиновники висловлюють побоювання щодо того, що путін може напасти й на Молдову або Грузію. На їх думку, це може статися у випадку, якщо йому дозволять утримати українські території, в результаті чого військовий конфлікт буде подовжений на багато років вперед.

Під час своєї промови у середу, 27 квітня, Ліз Трасс наголосила, що якщо російському лідеру вдасться утримати частину України, то Європі варто готуватися до "невимовних подальших нещасть та жахливих наслідків по всьому світу".

Вона додала, що Британія та її союзники вимушені "продовжувати йти далі для того, щоб витіснити росію з усієї України".

І на знак того, що битва за Україну може затягнутися, вона стверджувала, що "ми повинні бути готові до довгого шляху".

Невтішний прогноз щодо термінів по завершенню війни в Україні вперше з'явився, коли втрати серед мирних українців були підкреслені жахливими потрійними похоронами в Україні. Саме вони чітко продемонстрували, криваву дикість диктатора росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес натякнув, що Україна повинна повернути Крим та Донбас, заявивши, що "Україна повинна сама вирішувати, що вважати перемогою у війні з росією".