Убийство экс-премьера Японии: открылись новые детали об убийце

Политик оказался не в том месте не в то время

Дерзкое убийство бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ во время общественного мероприятия всколыхнуло людей по всему миру. Детальное расследование деталей преступления смогло выяснить, что его убийца, 41-летний моряк в отставке Тецуя Ямагами намеревался застрелить не политика, а другую публичную личность.

По информации японского издания Kyodo, изначально целью стрелка должен был стать лидер одной из местных религиозных групп. При этом убийца не отрицает, что испытывал личную неприязнь к погибшему политику.

По словам Ямагами, ему не нравится действия и общая линия политики некой религиозной группы, название которой правоохранители решили оставить в секрете. Одновременно сообщается, что стрелок связывает с ней погибшего Абэ.

Однако не бывший премьер-министр изначально был его целью, хотя решения политика не слишком нравились убийце. Следует отметить, что Тэцуя Ямагами не считает себя виновным или преступником, ведь считает, что имел право выступать против чужих политических взглядов подобным радикальным методом.

Момент ареста Тэцуя Ямагами

Напомним, что для убийства он использовал странного вида оружие, которое вскоре идентифицировали, как самодельный пистолет. К тому же у него дома в ходе обыска были обнаружены дополнительные единицы самодельного вооружения и взрывчатка. Вероятно, в планах мужчины были новые покушения и теракты.

Добавим, что Ямагами является безработным, ранее работал на одном из заводов в регионе Кансай, а в 2000-х годах служил в Морских силах самообороны Японии.

Похороны Абэ пройдут в его родном городе Симоносеки во вторник, 12 июля.

Ранее "Телеграф" рассказывал основные детали покушения на жизнь Синдзо Абэ, а также некоторые детали его биографии. К слову, политик был одним из наиболее знаменитых в стране премьеров — его кандидатуру на выборах японцы поддерживали четыре раза.

Также мы публиковали видео с места преступления. Камерам удалось заснять момент стрельбы и захвата убийцы.