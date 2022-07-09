Вбивство експрем’єра Японії: відкрилися нові деталі про вбивцю

Політик виявився не в тому місці не в той час

Зухвале вбивство колишнього японського прем’єр-міністра Сіндзо Абе під час громадського заходу сколихнуло людей у всьому світі. Детальне розслідування деталей злочину спромоглося з’ясувати, що його вбивця, 41-річний моряк у відставці Тецуя Ямагамі мав намір застрелити не політика, а іншу публічну особу.

За інформацією японського видання Kyodo, спочатку метою стрільця мав стати лідер однієї з місцевих релігійних груп. При цьому вбивця не заперечує, що відчував особисту ворожість до загиблого політика.

За словами Ямагамі, йому не подобалися дії та загальна лінія політики певної релігійної групи, назву якої правоохоронці вирішили залишити у секреті. Водночас повідомляється, що стрілець пов’язує з нею загиблого Абе.

Однак, не колишній прем’єр-міністр спочатку був його метою, хоча рішення політика не приводили вбивцю у захват. Слід зазначити, що Тецуя Ямагамі не вважає себе винним чи злочинцем, адже вважає, що мав право виступати проти чужих політичних поглядів таким радикальним методом.

Момент арешту Тецуя Ямагамі

Нагадаємо, що для вбивства він використав дивну зброю, яку незабаром ідентифікували як саморобний пістолет. До того ж у нього вдома під час обшуку було виявлено додаткові одиниці саморобного озброєння та вибухівку. Ймовірно, у планах чоловіка були нові замахи та теракти.

Додамо, що Ямагамі є безробітним, раніше працював на одному із заводів у регіоні Кансай, а у 2000-х роках служив у Морських силах самооборони Японії.

Похорон Абе пройде в його рідному місті Сімоносекі у вівторок, 12 липня.

Раніше "Телеграф" розповідав основні деталі замаху на життя Сіндзо Абе, а також деякі деталі його біографії. До речі, політик був одним із найвідоміших у країні прем’єрів — його кандидатуру на виборах японці підтримували чотири рази.

Також ми публікували відео з місця злочину. Камерам вдалося зняти момент стрілянини та захоплення вбивці.