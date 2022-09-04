У побережья Латвии разбился загадочный самолет: на его перехват поднимали истребители НАТО

На месте падения самолета работают спасатели

Вечером воскресенья у берегов Латвии потерпел крушение частный самолет Cessna, на перехват которого поднимали самолеты НАТО.

Как сообщает Reuters, зарегистрированный на частную австрийскую компанию самолет вылетел из города Херес на юге Испании и дважды менял курс над Парижем и Кельном, а затем направился прямиком в сторону Балтийского моря.

В 17:37 по Гринвичу (19:37 по Киеву) в системе FlightRadar24 его пометили, как стремительно теряющий высоту.

Согласно заявлению шведских спасателей, самолет пропал с радаров к северо-западу от города Вентспилс в Латвии. Известно, что на перехват самолета отправлялись истребители Германии и Дании, когда он пролетал в их воздушном пространстве. Отмечается, что выйти на связь не удалось, так как пилоты боевой авиации не смогли увидеть никого в кабине гражданского судна.

Впрочем, немецкая газета Bild отмечала, что на борту находился пилот, а также мужчина и две женщины — мать и дочь.

До этого представитель ВВС Литвы сообщил, что истребители Балтийской воздушной полиции НАТО были подняты в воздух с аэродрома в Эстонии.

На месте крушения проводится поисково-спасательная операция. Причины падения самолета не указываются.

Читайте также: Категория В регионах В Житомире подростки во время комендантского часа гоняли авто и попали в ДТП – фото Комендантский час в Житомирской области длится с 23:00 до 5:00, авария же произошла около двух часов ночи

Как сообщалось ранее, в чешском городе Гавиржов произошла авария на одном из популярных среди отдыхающих аттракционов. "Мегацепочная карусель" в какой-то момент просто прекратила свое движение и быстро рухнула вниз.