Біля узбережжя Латвії розбився загадковий літак: на його перехоплення піднімали винищувачі НАТО
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На місці падіння літака працюють рятувальники
Увечері неділі біля берегів Латвії розбився приватний літак Cessna, на перехоплення якого підіймали літаки НАТО.
Як повідомляє Reuters, зареєстрований на приватну австрійську компанію літак вилетів з міста Херес на півдні Іспанії та двічі змінював курс над Парижем і Кельном, а потім попрямував у бік Балтійського моря.
О 17:37 за Гринвічем (19:37 за Києвом) у системі FlightRadar24 його помітили, як той, що стрімко втрачає висоту.
Згідно із заявою шведських рятувальників, літак зник з радарів на північний захід від міста Вентспілс у Латвії. Відомо, що на перехоплення літака вирушали винищувачі Німеччини та Данії, коли він пролітав у їхньому повітряному просторі. Наголошується, що вийти на зв’язок не вдалося, оскільки пілоти бойової авіації не змогли побачити нікого у кабіні цивільного судна.
Втім, німецька газета Bild зазначала, що на борту був пілот, а також чоловік і дві жінки — мати та дочка.
До цього представник ВПС Литви повідомив, що винищувачі Балтійської повітряної поліції НАТО підняли в повітря з аеродрому в Естонії.
На місці аварії проводиться пошуково-рятувальна операція. Причини падіння літака не вказуються.
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