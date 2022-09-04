Біля узбережжя Латвії розбився загадковий літак: на його перехоплення піднімали винищувачі НАТО

На місці падіння літака працюють рятувальники

Увечері неділі біля берегів Латвії розбився приватний літак Cessna, на перехоплення якого підіймали літаки НАТО.

Як повідомляє Reuters, зареєстрований на приватну австрійську компанію літак вилетів з міста Херес на півдні Іспанії та двічі змінював курс над Парижем і Кельном, а потім попрямував у бік Балтійського моря.

О 17:37 за Гринвічем (19:37 за Києвом) у системі FlightRadar24 його помітили, як той, що стрімко втрачає висоту.

Згідно із заявою шведських рятувальників, літак зник з радарів на північний захід від міста Вентспілс у Латвії. Відомо, що на перехоплення літака вирушали винищувачі Німеччини та Данії, коли він пролітав у їхньому повітряному просторі. Наголошується, що вийти на зв’язок не вдалося, оскільки пілоти бойової авіації не змогли побачити нікого у кабіні цивільного судна.

Втім, німецька газета Bild зазначала, що на борту був пілот, а також чоловік і дві жінки — мати та дочка.

До цього представник ВПС Литви повідомив, що винищувачі Балтійської повітряної поліції НАТО підняли в повітря з аеродрому в Естонії.

На місці аварії проводиться пошуково-рятувальна операція. Причини падіння літака не вказуються.

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