У Чехії з висоти впала популярна карусель: багато постраждалих (фото, відео)

Інцидент стався під час Гавіржівських свят, які розпочалися у п’ятницю

У чеському місті Гавіржов напередодні сталася аварія на одному з найпопулярніших серед відпочиваючих атракціонів. "Мегаланцюгова карусель" у якийсь момент просто припинила свій рух, швидко впавши вниз. Як результат — щонайменше 17 постраждалих серед відпочиваючих на традиційних для міста заходах. Подальшу розважальну програму було скасовано.

Подробиці повідомляє видання Ceske Noviny, передає "Телеграф". Зазначимо, що рятувальники вельми оперативно відреагували на виклик: медичну допомогу більшості поранених було надано прямо на місці.

Відомо, що несправний атракціон був екстримальним варіантом звичайної ланцюжкової каруселі. Його механізм передбачав підйом конструкцій із сидіннями по центральній колоні на висоту близько 15 метрів. Аварія сталася вже під час фінального опускання каруселі. Частина конструкції врізалася в металевий паркан поруч, частина зруйнувала будочку, в якій знаходився пульт керування каруселлю.

Наразі представники поліції Моравсько-Сілезького краю з’ясовують деталі інциденту. Достеменно відомо, що загиблих немає, а постраждалих навіть не довелося діставати з-під уламків атракціону.

Із 17 постраждалих троє самостійно звернулися за медичною допомогою до місцевих лікарень. Усього було госпіталізовано 13 людей, двоє з них отримали тяжкі травми. Проте медики запевняють, що їхньому життю нічого не загрожує.

Гавіржов на карті

Повідомляється, що перші проблеми з механізмом каруселі розпочалися ще у п’ятницю. Тоді конструкція відмовилася працювати, через що незадоволені відвідувачі намагалися витребувати свої гроші назад. Наразі поліція намагається встановити всі деталі інциденту, а також обов’язково покарати винних у недбалості та несправності механізму.

Раніше "Телеграф" розповідав про серйозну автомобільну аварію в Румунії, де, зокрема, постраждали й українці. Одним із учасників ДТП став автобус, яким їхали біженці з нашої країни.