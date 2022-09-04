Укр

В Чехии с высоты рухнула популярная карусель: много пострадавших (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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К счастью, обломки карусели никого не погребли под собой Новость обновлена 04 сентября 2022, 08:48
К счастью, обломки карусели никого не погребли под собой

Инцидент произошел во время Гавиржовских праздников, которые начались в пятницу

В чешском городе Гавиржов накануне произошла авария на одном из популярных среди отдыхающих аттракционов. "Мегацепочная карусель" в какой-то момент просто прекратила свое движение, быстро рухнув вниз. Как результат — минимум 17 пострадавших среди отдыхающих на традиционных для города мероприятиях. Дальнейшая развлекательная программа была отменена.

Подробности сообщает издание Ceske Noviny, передает "Телеграф". Отметим, что спасатели очень оперативно отреагировали на вызов: медицинская помощь большинству раненых была предоставлена прямо на месте.

Известно, что неисправный аттракцион был "экстримальным" вариантом обычной цепочной карусели. Его механизм предусматривал подъем конструкций с сидениями по центральной колоне на высоту около 15 метров. Авария произошла уже при финальном опускании карусели. Часть конструкции врезалась в металлический заборчик рядом, часть — разрушила будочку, в которой находился пульт управления каруселью.

Чехия авария карусели
Чехия авария карусели

На данный момент представители полиции Моравско-Силезского края выясняют детали случившегося. Точно известно, что погибших нет, а пострадавших даже не пришлось доставать из-под обломков аттракциона.

Чехия авария карусели
Чехия авария карусели

Из 17 пострадавших трое самостоятельно обратились за медпомощью в местные больницы. Всего было госпитализировано 13 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Однако медики уверяют, что их жизни ничего не угрожает.

Гавиржов Чехия карта
Гавиржов на карте

Сообщается, что первые проблемы с механизмом карусели начались еще в пятницу. Тогда конструкция отказалась работать, из-за чего недовольные посетители пытались вытребовать свои деньги назад. Сейчас полиция пытается установить все детали инцидента, а также обязательно наказать виновных в халатности и неисправности механизма.

Ранее "Телеграф" рассказывал о серьезной автомобильной аварии в Румынии, где, помимо прочего, пострадали и украинцы. Одним из участников ДТП стал автобус, в котором ехали беженцы из нашей страны.

Теги:
#Авария #Чехия #Аттракцион #Пострадавшие #Карусель