В Чехии с высоты рухнула популярная карусель: много пострадавших (фото, видео)

Инцидент произошел во время Гавиржовских праздников, которые начались в пятницу

В чешском городе Гавиржов накануне произошла авария на одном из популярных среди отдыхающих аттракционов. "Мегацепочная карусель" в какой-то момент просто прекратила свое движение, быстро рухнув вниз. Как результат — минимум 17 пострадавших среди отдыхающих на традиционных для города мероприятиях. Дальнейшая развлекательная программа была отменена.

Подробности сообщает издание Ceske Noviny, передает "Телеграф". Отметим, что спасатели очень оперативно отреагировали на вызов: медицинская помощь большинству раненых была предоставлена прямо на месте.

Известно, что неисправный аттракцион был "экстримальным" вариантом обычной цепочной карусели. Его механизм предусматривал подъем конструкций с сидениями по центральной колоне на высоту около 15 метров. Авария произошла уже при финальном опускании карусели. Часть конструкции врезалась в металлический заборчик рядом, часть — разрушила будочку, в которой находился пульт управления каруселью.

На данный момент представители полиции Моравско-Силезского края выясняют детали случившегося. Точно известно, что погибших нет, а пострадавших даже не пришлось доставать из-под обломков аттракциона.

Из 17 пострадавших трое самостоятельно обратились за медпомощью в местные больницы. Всего было госпитализировано 13 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Однако медики уверяют, что их жизни ничего не угрожает.

Гавиржов на карте

Сообщается, что первые проблемы с механизмом карусели начались еще в пятницу. Тогда конструкция отказалась работать, из-за чего недовольные посетители пытались вытребовать свои деньги назад. Сейчас полиция пытается установить все детали инцидента, а также обязательно наказать виновных в халатности и неисправности механизма.

Ранее "Телеграф" рассказывал о серьезной автомобильной аварии в Румынии, где, помимо прочего, пострадали и украинцы. Одним из участников ДТП стал автобус, в котором ехали беженцы из нашей страны.