В Румынии перевернулся автобус с украинцами: десятки пострадавших

По предварительной версии, водитель не справился с управлением

В Румынии перевернулся автобус, в котором находились 43 украинца. Часть из них пришлось забрать в больницу.

Как сообщает местное издание Digi24, автобус направлялся из Турции в Украину, а в салоне находились взрослые и дети. Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось на въезде в село Гароафа, что на востоке Румынии.

Информации о погибших не поступало. Сообщается о том, что 23 человека были доставлены в больницу, однако предварительно известно, что тяжелых травм никто не получил.

Также издание сообщает, что одного из пострадавших врачи увезли с вывихом плеча, а еще одного — с политравмой хребта.

Что касается остальных пассажиров, то их доставили в центр приема беженцев. После медицинского осмотра их доставили к границе Украины.

Как сообщалось ранее, в турецком городе Мардин накануне произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: грузовик, у которого отказали тормоза, сначала столкнулся с двумя автомобилями, а затем врезался в толпу людей.