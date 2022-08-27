У Румунії перекинувся автобус із українцями: десятки постраждалих

За попередньою версією, водій не впорався з керуванням

У Румунії перекинувся автобус, у якому перебували 43 українці. Частину з них довелося забрати до лікарні.

Як повідомляє місцеве видання Digi24, автобус прямував із Туреччини до України, а в салоні перебували дорослі та діти. Згідно з попередньою версією, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся на в’їзді до села Гароафа, що на сході Румунії.

Інформації про загиблих не надходило. Повідомляється про те, що 23 людей було доставлено до лікарні, проте попередньо відомо, що тяжких травм ніхто не отримав.

Також видання повідомляє, що одного з постраждалих лікарі забрали з вивихом плеча, а ще одного — з політравмою хребта.

Щодо решти пасажирів, то їх доставили до центру прийняття біженців. Після медичного огляду їх доправили до кордону України.

Як повідомлялося раніше, у турецькому місті Мардін напередодні сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: вантажівка, у якої відмовили гальма, спочатку зіткнулася з двома автомобілями, а потім врізалася в натовп людей.