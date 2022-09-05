У российского посольства в Афганистане взорвался террорист-смертник: подробности (обновлено)

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали десятки человек

В столице Афганистана террорист-смертник устроил взрыв, подорвав самого себя рядом с российским посольством. Число жертв и травмированных в результате взрыва устанавливают правоохранители. На месте происшествия десятки силовиков и машин скорой помощи.

Трагическое событие произошло в понедельник, 5 сентября, на улице Дар-уль-Аман в городе Кабул, передает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники в местной полиции. От места взрыва отгоняют прохожих, силовики продолжают разбирать последствия теракта.

Согласно распространяющимся в СМИ данным, взрыв у российского посольства в Кабуле произошел, когда один из российских дипломатов вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Предварительно, в результате теракта пострадали до 20 человек. Два работника учреждения могли погибнуть.

Также отмечается, что террорист-смертник был застрелен охранниками талибов.

Позже в МИД рф сообщили, что в результате взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. "Среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в мечети Афганистане произошло несколько смертоносных взрывов, в результате которых погибли более трех десятков человек, около 70 пострадали.