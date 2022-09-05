Біля російського посольства в Афганістані вибухнув терорист-смертник: подробиці

За попередніми даними в результаті вибуху постраждали десятки людей

У столиці Афганістану терорист-смертник влаштував вибух, підірвавши самого себе поряд із російським посольством. Кількість жертв та травмованих в результаті підриву наразі встановлюють правоохоронці. На місці події десятки силовиків та машин швидкої допомоги.

Трагічна подія сталася в понеділок, 5 вересня, на вулиці Дар-уль-Аман у місті Кабул, передає видання Reuters, посилаючись на власні джерела у тутешній поліції.

Наразі від місця вибуху відганяють перехожих, силовики продовжують розбирати наслідки теракту.

Згідно з даними, які ширяться в ЗМІ, вибух у російського посольства у Кабулі стався, коли один з російських дипломатів вийшов, аби назвати імена претендентів на отримання візи. Попередньо, в результаті теракту постраждало до 20 осіб. Два працівники установи могли загинути.

Також зазначається, що терориста-смертника застрелили охоронці талібів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мечеті Афганістані відбулося кілька смертоносних вибухів, в результаті яких загинуло понад три десятки людей, близько 70 постраждали.