Пострадали женщины и дети: в Индии упал аттракцион с людьми (видео момента)

Обычно такие карусели тормозят при спуске, но на этот раз что-то пошло не так

В городе Мохали штата Пенджаб в Индии произошла крупная авария. На ярмарке внезапно сломался популярный аттракцион "Башня свободного падения". Кабина с людьми резко опустилась и ударилась о площадку. В результате пострадали от 18 до 20 человек.

Об этом пишут местные СМИ. По последним данным, среди женщин и детей, сидевших на качелях, 10 человек получили тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Очевидцы запечатлели на видео момент падения карусели. Кадры не для слабонервных:

На место происшествия прибыла местная администрация и полиция. Правоохранители уже приступили к расследованию инцидента.

Люди утверждают, что это большая халатность. Мол, их оставили без внимания. Говорят, если бы при использовании аттракциона были приняты необходимые меры безопасности, большой аварии можно было бы избежать.

Как сообщал "Телеграф", только накануне в Чехии с высоты упала популярная карусель. Инцидент произошел в разгар Гавиржевских праздников. В результате пострадали не менее 17 человек, отдыхавших на традиционных для города мероприятиях.