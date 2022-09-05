Постраждали жінки та діти: в Індії впав атракціон з людьми (відео моменту)

Зазвичай такі каруселі гальмують під час спуску, але цього разу щось пішло не так

У місті Мохалі штату Пенджаб в Індії сталася велика аварія. На ярмарку раптово зламався популярний атракціон "Вежа вільного падіння". Кабіна з людьми різко опустилася і вдарилася об майданчик. В результаті постраждали від 18 до 20 осіб.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. За останніми даними, серед жінок і дітей, які сиділи на гойдалках, 10 людей отримали важкі травми. Усіх постраждалих доставили до місцевої лікарні.

Очевидці зняли на відео момент падіння каруселі. Кадри не для слабкодухих:

На місце події прибула місцева адміністрація та поліція. Правоохоронці вже розпочали розслідування інциденту.

Люди стверджують, що це велика недбалість. Мовляв, їх залишили без уваги. Кажуть, якби під час використання атракціону були вжиті необхідні заходи безпеки, великої аварії можна було б уникнути.

Як повідомляв "Телеграф", тільки напередодні у Чехії з висоти впала популярна карусель. Інцидент трапився у розпал Гавіржівських свят. У результаті постраждали щонайменше 17 людей, які відпочивали на традиційних для міста заходах.