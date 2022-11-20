В Казахстане проходят досрочные выборы: появились первые данные экзитполов

Особой интриги на выборах не было

В Казахстане в воскресенье, 20 ноября, прошли досрочные президентские выборы, участие в которых приняли сразу шесть кандидатов. Согласно результатам экзитполов действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев набирает подавляющее большинство голосов.

Информация об этом была озвучена на государственном телеканале "Казахстан". Согласно предварительным результатам, Токаев получил поддержку 82,45% избирателей.

Следующим идет "против всех" с результатом в 5,2%. Для победы в выборах необходимо набрать больше 50% голосов.

Досрочные выборы президента прошли после обновления конституции Казахстана. Президента будут выбирать на следующие семь лет без права повторного выдвижения на этот пост, кроме того впервые в бюллетенях была графа "против всех".

Согласно данным ЦИК, явка составила 69,43%, первые официальные данные будут озвучены в понедельник 21 ноября.

Оппозиция страны жаловалась, что все кандидаты кроме Токаева по сути очень малоизвестны и были привлечены для видимости альтернативы.

Напомним, после начала вторжения россии в Украину, Казахстан серьезно озаботился вопросами собственной безопасности и принял решение увеличить оборонный бюджет на один миллиард долларов. Кроме того, страна начала отдаляться от москвы и искать новых союзников, в частности уже были проведены переговоры с США, ЕС, Китаем и Турцией.