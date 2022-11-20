У Казахстані відбуваються дострокові вибори: з’явилися перші дані екзитполів

Особливої інтриги на виборах не було

У Казахстані в неділю, 20 листопада, відбулися дострокові президентські вибори, участь у яких взяли одразу шість кандидатів. Згідно з результатами екзитполів, чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв набирає переважну більшість голосів.

Інформація про це була озвучена на державному телеканалі "Казахстан". Згідно з попередніми результатами, Токаєв отримав підтримку 82,45% виборців.

Наступним йде "проти всіх" із результатом у 5,2%. Для перемоги у виборах необхідно набрати більше ніж 50% голосів.

Дострокові вибори президента пройшли після поновлення конституції Казахстану. Президента обиратимуть на наступні сім років без права повторного висування на цю посаду, крім того, вперше в бюлетенях була графа "проти всіх".

За даними ЦВК, явка становила 69,43%, перші офіційні дані будуть озвучені у понеділок 21 листопада.

Опозиція країни скаржилася, що всі кандидати, крім Токаєва, по суті дуже маловідомі і були залучені для видимості альтернативи.

Нагадаємо, після початку вторгнення росії в Україну Казахстан серйозно перейнявся питаннями власної безпеки і прийняв рішення збільшити оборонний бюджет на один мільярд доларів. Крім того, країна почала віддалятися від Москви та шукати нових союзників, зокрема вже були проведені переговори зі США, ЄС, Китаєм та Туреччиною.