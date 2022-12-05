В Швеции убит главный критик кадырова

Правоохранительные органы Швеции эту информацию пока не комментировали

Ведущего критика лидера Чечни размана кадырова и по совместительству известного блогера Тумсо Абдурахманова нашли мертвым в Швеции. Мужчина несколько дней не выходил на связь, после чего стало известно, что его застрелили ночью 2 декабря.

Как в понедельник, 5 декабря, ссылаясь на соратников Абдурахманова, сообщило издание "Радио Свобода", силовые структуры пока отказывают давать официальные комментарии по поводу убийства. В то же время, несколькими днями ранее представители правозащитной ассоциации VAYFOND, занимающейся оказанием помощи беженцам из Чечни в Швеции, в своем телеграмм-канале сообщили об исчезновении 36-летнего Абдурахманова, а также его брата.

Следует добавить, что в 2015 году Тумсо Абдурахманов покинул Чечню, ведь у него возник серьезный конфликт с кадыровым рамзаном. Блогер публиковал откровенный контент, в котором рассказывал о злоупотреблении властью и нарушениях прав человека.

Поселившись в Швеции, Абдурахманов получил статус политического беженца.

Тем временем в Чечне блоггер обвиняется в связях с Исламским государством, а несколькими годами ранее спикер парламента государства Магомед Даудов публично заявил, что готов отомстить Абдурахманову.

Позже в 2020 году на блогера совершили нападение в его собственной квартире, однако Абдурахманов все же смог вырваться от нападающего и вызвать полицию. Впоследствии, мужчине, покушавшемуся, суд назначил десять лет заключения.

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