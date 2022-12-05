У Швеції вбито головного критика кадирова

Правоохоронні органи Швеції цю інформацію поки що не коментували

Провідного критика лідера Чечні размана кадирова та за сумісництвом відомого блогера Тумсо Абдурахманова знайшли мертвим у Швеції. Чоловік декілька днів не виходив на зв'язок, після чого стало відомо, що його застрелили уночі 2 грудня.

Як у понеділок, 5 грудня, посилаючись на соратників Абдурахманова, повідомило видання "Радіо Свобода", силові структури поки відмовляють давати офіційні коментарі з приводу вбивства. Водночас кількома днями раніше представники правозахисної асоціації VAYFOND, котра займається наданням допомоги біженцям із Чечні у Швеції, у своєму телеграм-каналі повідомили про зникнення 36-річного Абдурахманова, а також його брата.

Варто додати, що у 2015 році Тумсо Абдурахманов покинув Чечню, адже у нього виник серйозний конфлікт із рамзаном кадировим. Блогер публікував відвертий контент, в якому розповідав про зловживання владою та порушення прав людини.

Оселившись у Швеції, Абдурахманов отримав статус політичного біженця.

Тим часом у Чечні блогера звинувачують у зв’язках з Ісламською державою, а кількома роками раніше спікер парламенту держави Магомед Даудов публічно заявив, що готовий помститися Абдурахманову.

Пізніше, у 2020 році на блогера скоїли напад у його власній квартирі, проте Абдурахманов все ж зміг вирватися від нападника та викликати поліцію. Згодом, чоловіку, що вчинив замах, суд призначив десять років ув'язнення.

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