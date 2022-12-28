В горах Румынии нашли труп украинца, который незаконно пересек границу: еще одного человека ищут

Еще одного человека найти пока не удалось

В горах Марамуреш нашли тело гражданина Украины, связь с которым была потеряна еще 24 декабря. Двое других туристов, совместно с которыми украинец отправился в Румынию, оперативно разыскали, однако поиски еще одного мужчины продолжаются.

Горы Марамуреш на границе Украины и Румынии

Такое печальное известие, ссылаясь на директора государственной службы округа Салвамонт Марамуреша Дан Бенга, сообщило румынское информационное агентство Agerpres.

"Информация в последнюю минуту, полученная коллегами из ISU Maramureş и Территориальной инспекции пограничной полиции Сигету Мармацией. Один из двух украинцев, с которыми не удалось связаться, был найден мертвым местным жителем", — сказал он.

Погибший украинец в горах Румынии

Предварительно известно, что тело туриста случайно обнаружил житель альпийской местности Красна Вышеулуй. Тем временем поиски спасательной группой усугублялись неблагоприятными погодными условиями.

Также сообщается, что туристы, одетые не по погоде и не имевшие снаряжения для подъема, находились на достаточно крутой горе, на высоте более 1800 метров. Быстрые устья горных рек и снег лишь усложняли ситуацию.

Из собранной информации горным спасателям стало известно о нахождении в горе двух раненых граждан Украины, один из которых имел многочисленные переломы и черепно-мозговую травму с кровотечением, последняя телефонная связь с ним осуществлялась утром понедельника.

Следует напомнить, что шесть граждан Украины незаконно пересекли горы Марамуреш из Украины в Румынию днем в субботу, 24 декабря. Двоих мужчин нашли в тот же вечер, а еще двоих – в понедельник. Последний, к сожалению, не выжил. Поиски еще одного туриста пока продолжаются.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на территории скалистых гор в США поисковики в течение нескольких дней пытались найти туриста, связь с которым была потеряна.