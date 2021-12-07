Найден труп туриста, которого трое суток искали в Карпатах

Мужчина заблудился 4 декабря на горной долине Руна в Ужгородском районе

Спасатели и волонтеры проводили поиски без вести пропавшего Ивана Когута, который с товарищами поехал кататься на снегоходе, в течение нескольких дней. Группа из трех мужчин потерялась в районе горного массива Полонина-Руна, находящегося неподалеку от села Турии Реметы.

Полонина-Руна, где потерялась группа туристов

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Во вторник, 7 декабря, одной из поисковых групп удалось обнаружить труп 50-летнего туриста, который накануне заблудился в Карпатах. Бездыханное тело 50-летнего Ивана Когута нашли в снегу в нескольких сотнях метров от транспортного средства, которым он двинулся в горы.

Как известно, туриста пытались найти около сотни людей, среди которых как представители Службы спасения, так и неравнодушные граждане. К поискам также были привлечены более 30 единиц спецтехники и даже вертолет МИ-8.

Напомним так же, как Телеграф писал об еще одном исчезновении, которое произошло при участии жителя города Луцк: мужчина взял с собой палатку и ушел в неизвестном направлении. Больше его никто не видел.