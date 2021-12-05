В Карпатах потерялась группа туристов: одного не могут найти уже более суток
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Прогулка по горам запомнится надолго.
Вечером 4 декабря в Закарпатской области в горах потерялась группа мужчин, которые решили покататься на снегоходах.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что о происшествии стало известно около 18:02.
Трое мужчин потерялись в районе горного массива Полонина Руна, что неподалеку от населенного пункта Турьи Реметы. Спасателям удается периодически выходить на связь с потерявшимися людьми и направлять их к населенным пунктам.
В воскресенье, 5 декабря, около 13:15 двоим из них удалось добраться в село Лумшоры, а вот поиски третьего продолжаются до сих пор.
Всего к поискам привлечено два десятка спасателей и четыре единицы техники. Кроме того, им помогают волонтеры.
Как сообщалось ранее, в Николаевской области полицейские и волонтеры почти сутки искали девятилетнего мальчика, который сбежал из дома в поселке Кривое Озеро и скрылся в неизвестном направлении.
Утром 5 декабря его нашли мертвым в реке неподалеку от дома. Почему он решил сбежать, и из-за чего погиб в настоящее время выясняют полицейские.
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