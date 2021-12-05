Укр

В Карпатах потерялась группа туристов: одного не могут найти уже более суток

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Горы Новость обновлена 05 декабря 2021, 19:59
Горы

Прогулка по горам запомнится надолго.

Вечером 4 декабря в Закарпатской области в горах потерялась группа мужчин, которые решили покататься на снегоходах.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что о происшествии стало известно около 18:02.

Трое мужчин потерялись в районе горного массива Полонина Руна, что неподалеку от населенного пункта Турьи Реметы. Спасателям удается периодически выходить на связь с потерявшимися людьми и направлять их к населенным пунктам.

В воскресенье, 5 декабря, около 13:15 двоим из них удалось добраться в село Лумшоры, а вот поиски третьего продолжаются до сих пор.

Всего к поискам привлечено два десятка спасателей и четыре единицы техники. Кроме того, им помогают волонтеры.

Полонина Руна на карте
Полонина Руна на карте

Как сообщалось ранее, в Николаевской области полицейские и волонтеры почти сутки искали девятилетнего мальчика, который сбежал из дома в поселке Кривое Озеро и скрылся в неизвестном направлении.

Утром 5 декабря его нашли мертвым в реке неподалеку от дома. Почему он решил сбежать, и из-за чего погиб в настоящее время выясняют полицейские.

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#Закарпатская область #ГСЧС
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