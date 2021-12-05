У Карпатах загубилася група туристів: одного не можуть знайти вже понад добу
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Прогулянка горами запам’ятається надовго.
Увечері 4 грудня у Закарпатській області у горах загубилася група чоловіків, які вирішили покататися на снігоходах.
Про це інформує пресслужба ДСНС.
Наголошується, що про подію стало відомо близько 18:02.
Троє чоловіків загубилися в районі гірського масиву Полонина Руна, що неподалік населеного пункту Тур’ї Ремети. Рятувальникам вдається періодично виходити на зв’язок із людьми, і направляти їх до населених пунктів.
У неділю, 5 грудня, близько 13:15 двом із них вдалося дістатися до села Лумшори, а ось пошуки третього продовжуються досі.
Загалом до пошуків залучено два десятки рятувальників та чотири одиниці техніки. Крім того, їм допомагають волонтери.
Як повідомлялося раніше, в Миколаївській області поліцейські та волонтери майже добу шукали дев’ятирічного хлопчика, який втік з дому у селищі Криве Озеро та пішов у невідомому напрямку.
Вранці 5 грудня його знайшли мертвим у річці неподалік будинку. Що штовхнуло його втекти з дому і через що він загинув, наразі з’ясовують правоохоронці.
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