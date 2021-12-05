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У Карпатах загубилася група туристів: одного не можуть знайти вже понад добу

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Гори Новина оновлена 05 грудня 2021, 19:59
Гори

Прогулянка горами запам’ятається надовго.

Увечері 4 грудня у Закарпатській області у горах загубилася група чоловіків, які вирішили покататися на снігоходах.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Наголошується, що про подію стало відомо близько 18:02.

Троє чоловіків загубилися в районі гірського масиву Полонина Руна, що неподалік населеного пункту Тур’ї Ремети. Рятувальникам вдається періодично виходити на зв’язок із людьми, і направляти їх до населених пунктів.

У неділю, 5 грудня, близько 13:15 двом із них вдалося дістатися до села Лумшори, а ось пошуки третього продовжуються досі.

Загалом до пошуків залучено два десятки рятувальників та чотири одиниці техніки. Крім того, їм допомагають волонтери.

Полонина Руна на карті
Полонина Руна на карті

Як повідомлялося раніше, в Миколаївській області поліцейські та волонтери майже добу шукали дев’ятирічного хлопчика, який втік з дому у селищі Криве Озеро та пішов у невідомому напрямку.

Вранці 5 грудня його знайшли мертвим у річці неподалік будинку. Що штовхнуло його втекти з дому і через що він загинув, наразі з’ясовують правоохоронці.

Теги:
#Закарпатська область #ГСЧС
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