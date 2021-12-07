Знайдено труп туриста, якого три доби шукали в Карпатах

Чоловік заблукав 4 грудня на полонині Руна в Ужгородському районі

Рятувальники та волонтери проводили пошуки безвісти зниклого Івана Когута, який з товаришами поїхав кататися на снігоході, упродовж кількох днів. Група з трьох чоловіків загубилася в районі гірського масиву Полонина-Руна, що знаходиться неподалік с.Тур’ї Ремети.

Полонина-Руна, де загубилася група туристів

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Закарпатській області.

У вівторок, 7 грудня, однією з пошукових груп було виявлено труп 50-річного туриста, який напередодні заблукав у Карпатах. Бездиханне тіло 50-річного Івана Когута виявили у снігу за кілька сотень метрів від транспортного засобу, яким він рушив у гори.

Як наразі відомо, туриста намагалися знайти близько сотні людей, серед яких як представники Служби порятунку, так і небайдужі громадяни. До пошуків також було залучено понад 30 одиниць спецтехніки та навіть вертоліт МІ-8.

Нагадаємо також, як Телеграф писав про ще одне зникнення, яке сталося за участі жителя міста Луцьк: чоловік повідомив рідних про свої наміри жити поодаль від міста, взяв із собою намет і пішов у невідомому напрямку. Більше його ніхто не бачив.