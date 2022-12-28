У горах Румунії знайшли труп українця, який незаконно перетнув кордон: ще одну людину шукають

Ще одну людину знайти поки не вдалося

У горах Марамуреш знайшли тіло громадянина України, зв'язок з яким було втрачено ще 24 грудня. Двох інших туристів, спільно з якими українець вирушив до Румунії, розшукали, однак пошуки ще одного чоловіка продовжуються.

Гори Марамуреш на кордоні України і Румунії

Таку сумну звістку, посилаючись на директора державної служби округу Салвамонт Марамуреша Дан Бенга, повідомила румунська інформаційна агенція Agerpres.

"Інформація в останню хвилину, отримана колегами з ISU Maramureş та Територіальної інспекції прикордонної поліції Сігету Мармацієй. Один із двох українців, з якими не вдалося зв’язатися, був знайдений мертвим місцевим жителем", – сказав він.

Загиблий українець у горах Румунії

Попередньо відомо, що тіло туриста випадково знайшов житель альпійської місцевості Красна Вишеулуй. Водночас пошуки рятувальної групи ускладнювалися несприятливими погодними умовами.

Також повідомляється, що туристи, які були одягнуті не по погоді та не мали спорядження для підйому, перебували на досить крутій горі, на висоті у понад 1800 метрів. Стрімкі річки та сніг лише ускладнювали ситуацію.

Із зібраної інформації гірським рятувальникам стало відомо про перебування в горі двох поранених громадян України, один з яких мав численні переломи та черепно-мозкову травму з кровотечею, останній телефонний зв’язок з ним здійснювався вранці понеділка.

Варто нагадати, що шестеро громадян України незаконно перетнули гори Марамуреш з України до Румунії вдень у суботу, 24 грудня. Двох чоловіків знайшли того ж вечора, а ще двох – у понеділок. Останній, на жаль, не вижив. Пошуки ще одного туриста поки тривають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на території скелястих гір у США пошуковці впродовж кількох днів намагалися знайти туриста, зв'язок з яким було втрачено.