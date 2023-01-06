Вся "мощь" флота рф: распиаренный кремлём фрегат сравнили с яхтой путинского олигарха

Яхта олигарха с бассейнами и вертолетными площадками на 20 метров длинее, чем российский носитель ракет "Циркон"

Россия выпустила в дальний морской поход фрегат "Адмирал Горшков". Это самый большой военный корабль, который был построен в современной россии. Однако, он все же меньше, чем яхта путинского олигарха Алишера Усманова.

Блогер Рустем Адагамов на своей странице в Фейсбук сравнил эти два корабля.

Фрегат "Адмирал Горшков" в длину достигает 135 метров, а водоизмещение у него 5,5 тысяч тонн. Спущен на воду он был в 2010 году, но в ЧФ его включили только через 8 лет из-за постоянных проблем. С фрегатом постоянно случались ЧП: то пожар двигателя, то поломки механизмов одна за другой, то проблемы с вооружением.

Корабль отправили в дальнее плаванье по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю 4 января 2023 года. Перед плаваньем на фрегат загрузили боекомплект ракет комплексов "Циркон", "Калибр", средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии.

В сети предположили, что проводы "Ушакова" с участием владимира путина нужны были для того, чтобы отвлечь внимание от неудач на фронте в Украине и продемонстрировать силу.

Блогер Рустем Адагамов привел пример слов дмитрия медведева, которые назвал крайне смешными.

"1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть стоит где-то в 100 милях от берега, ближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!", — пригрозил Медведев.

Блогер пошутил, что нужно было отправить в плаванье яхту олигарха Алишера Усманова "Dilbar", но вспомнил, что ее конфисковали. Длина ее составляет 156 метров, а водоизмещение — 15 917 тонн. На сегодняшний день это самая вместительная в мире яхта и четвертая по длине. Она оснащена самым крупным бассейном, построенным для подобного судна, двумя вертолетными площадками, сауной, салоном красоты и тренажерным залом.

В марте 2022 года, сразу после вторжения росии в Украину, яхту бизнесмена, которая базировалась в Гамбурге, арестовали. Немецкие власти объяснили это тем, что путинский олигарх попал в санкционный список ЕС.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин уже смирился с поражением в Украине на подсознательном уровне, но хочет продолжать войну до "победного".