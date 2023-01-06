Вся "міць" флоту росії: розпіарений кремлем фрегат порівняли з яхтою путінського олігарха

Яхта олігарха з басейнами та вертолітними майданчиками на 20 метрів довша, ніж російський носій ракет "Циркон"

Росія випустила у далекий морський похід фрегат "Адмірал Горшков". Це найбільший військовий корабель, побудований у сучасній росії. Однак, він все ж таки менший, ніж яхта путінського олігарха Алішера Усманова.

Блогер Рустем Адагамов на своїй сторінці у Фейсбуці порівняв ці два кораблі.

Фрегат "Адмірал Горшков" у довжину досягає 135 метрів, а водотоннажність у нього 5,5 тисяч тонн. Спущений на воду він був у 2010 році, але до ЧФ його включили лише через 8 років через постійні проблеми. З фрегатом постійно траплялися НП: то пожежа двигуна, то поломки механізмів одна за одною, то проблеми із озброєнням.

Корабель відправили у дальнє плавання Атлантичним та Індійським океанами, а також Середземним морем 4 січня 2023 року. Перед плаванням на фрегат завантажили боєкомплект ракет комплексів "Циркон", "Калібр", засобів протиповітряної оборони, торпедного озброєння та артилерії.

У мережі припустили, що проводи "Ушакова" за участю володимира путіна були потрібні для того, щоб відвернути увагу від невдач на фронті в Україні та продемонструвати силу.

Блогер Рустем Адагамов навів приклад слів Дмитра Медведєва, які назвав вкрай смішними.

"1000 км дальності їх застосування з гіперзвуком у 9 Махів та можливістю використовувати будь-який заряд з гарантією долають будь-яку ПРО. Нехай стоїть десь за 100 миль від берега, ближче до річки Потомак. Так що радійте!", — пригрозив Медведєв.

Блогер пожартував, що треба було відправити в плавання яхту олігарха Алішера Усманова "Dilbar", але згадав, що її конфіскували. Довжина її становить 156 метрів, а водотоннажність — 15 917 тонн. На сьогоднішній день це найбільш містка у світі яхта і четверта за довжиною. Вона оснащена найбільшим басейном, побудованим для подібного судна, двома вертолітними майданчиками, сауною, салоном краси та тренажерним залом.

У березні 2022 року, одразу після вторгнення росії в Україну, яхту бізнесмена, що базувалася у Гамбурзі, заарештували. Німецька влада пояснила це тим, що путінський олігарх потрапив до списку санкцій ЄС.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін вже упокорився з поразкою в Україні на підсвідомому рівні, але хоче продовжувати війну до "переможного".