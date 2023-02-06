С единорогом, крысой и красочными гондольерами: в Венеции начался традиционный карнавал (фото, видео)

Лучшие костюмы были отмечены наградами, среди победителей — костюмы телепузиков

В сотнях воздушных шариков и на традиционных венецианских гондолах начался один из самых известных мировых карнавалов. В 2023 году Венецианский карнавал пройдет под названием "Оригинальные знаки: путешествие от истоков к подлинному".

Начало было положено в субботу вечером парадом мечтателей, который поразил зрителей гигантской водяной платформой с головой единорога и танцующими среди античных колонн артистами. Они все были одеты в традиционные костюмы Венецианского карнавала история которого насчитывает около тысяч лет.

В воскресенье утром более ста гондол украшенных по-праздничному и с особой фигурой "Пантегана" на борту отдельной лодки проплыли каналами позволив любоваться собой тысячам зрителей. В событии приняли участие более 800 ряженых гребцов, но истинным героем стала Пантегана. В переводе это крыса. Она является одним из символов карнавала. Фигура в 2023 году длиной 7 метров.

Семиметровая Пантегана

Кроме представления на воде Венецианский карнавал это еще и уличное шоу — в городе десятки мимов, ходулистов, фокусников и просто людей в средневековых костюмах и масках. Ближайшие карнавальные представления ожидаются в выходные 11 и 12 февраля. Продлится фестиваль до 21 февраля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская участница на "Мисс Вселенная" хоть и не вошла в число призеров, но забрала особенную награду. Она называется "Дух карнавала".