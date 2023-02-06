З єдинорогом, щуром та барвистими гондольєрами: у Венеції розпочався традиційний карнавал (фото, відео)

Найкращі костюми були відзначені нагородами, серед переможців — костюми телепузиків

У сотнях повітряних кульок та на традиційних венеціанських гондолах розпочався один із найвідоміших світових карнавалів. В 2023 Венеціанський карнавал пройде під назвою "Оригінальні знаки: подорож від витоків до справжнього".

Початок був покладений у суботу ввечері парадом мрійників, який вразив глядачів гігантською водяною платформою з головою єдинорога та артистами, що танцюють серед античних колон. Вони всі були одягнені у традиційні костюми Венеціанського карнавалу, історія якого налічує близько тисяч років.

У неділю вранці понад сто гондол прикрашених святково і з особливою фігурою "Пантегана" на борту окремого човна пропливли каналами, дозволивши милуватися собою тисячам глядачів. У події взяли участь понад 800 ряджених веслярів, але справжнім героєм стала Пантегана. У перекладі це щур. Вона є одним із символів карнавалу. Фігура у 2023 році завдовжки 7 метрів.

Семиметрова Пантегана

Окрім вистави на воді, Венеціанський карнавал це ще й вуличне шоу — у місті десятки мімів, ходулістів, фокусників і просто людей у середньовічних костюмах та масках. Найближчі карнавальні вистави очікуються у вихідні 11 та 12 лютого. Триватиме фестиваль до 21 лютого.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українська учасниця на "Міс Всесвіт" хоч і не увійшла до призерів, але забрала особливу нагороду. Вона називається "Дух карнавалу".