Дикая неблагодарность: женщина жестоко убила близкую подругу, нанеся ей 50 ударов молотком

Несколько лет назад жертва убийства сама пригласила убийцу в Ирландию и помогала ей определенное время деньгами

В далекой Северной Ирландии суд на днях вынес приговор по делу об убийстве человека обычным молотком.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Убийство произошло еще в 2021 году: уроженка Латвии лишила жизни свою подругу — также приехавшую из этой страны, нанеся ей более 50 ударов молотком. 61-летнюю Людмилу Полетелову нашли мертвой в собственном доме в Лимаваде, в Северной Ирландии, Ее подруга — 47-летняя Светлана Шведова уже признала свою вину. Ее приговорили к 16 годам лишения свободы.

Суду сообщили, что обвиняемая и жертва были "близкими подругами" и что Полетелова помогала некоторое время убийце жильем и деньгами.

Объявляя приговор, судья отметил, что "характер и тяжесть нападения" были значительным отягощающим обстоятельством при совершении преступления.

По словам старшего следователя, Шведова "нанесла подруге множественные удары по голове".

Дополнительным отягчающим фактором было еще и то, что нападение на жертву произошло в ее собственном доме.

Выступая после оглашения приговора, инспектор отдела внутренних дел Клер МакГарви сказала, что это было "бессмысленное и жестокое убийство невинного человека", в результате которого двое сыновей и двое маленьких внуков Полетелова остались без родного человека.

Людмила, мать двоих детей, прожила в Северной Ирландии 12 лет. Туда она переехала из Латвии. Она работала в Лимаваде помощницей в винном баре. Ее любили и уважали в местной общине.

Записи камер видеонаблюдения, предоставленные следователям, показали, что Светлана Шведова прибыла в дом жертвы 20 апреля 2021 года и ушла почти через 12 часов с двумя сумками. На других кадрах видно, как она уничтожала содержимое одной из сумок.

Обвинение считает, что в нем было орудие убийства.

На допросе в полиции Шведова сказала, что в день убийства она выпила с подругой 12 банок пива, но оставила ее "целой и невредимой".

Однако позже она признала свою вину и заявила, что действовала в порыве гнева. "Это не было умышленное убийство. Оно было спонтанно. Все, что я могу сказать, это то, что я очень сожалею", — сказала она.

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