Дика невдячність: жінка жорстоко вбила близьку подругу, завдавши їй 50 ударів молотком

Декілька років тому жертва вбивства сама запросила убивцю до Ірландії і допомагала їй певний час грошима

В далекій Ірландії суд на днях виніс вирок у справі про вбивство людини звичайним молотком.

Про це пише видання Daily Mail.

Вбивство сталося ще у 2021 році: в Ірландії уродженка Латвії позбавила життя свою подругу — також з Латвії, завдавши їй понад 50 ударів молотком. 61-річну Людмилу Полетєлову знайшли мертвою у власному будинку в Лімаваді, в Північній Ірландії, Її подруга — 47-річна Світлана Шведова вже визнала свою провину. Її засудили до 16 років позбавлення волі.

Суду повідомили, що обвинувачена й жертва були "близькими подругами" і що Полетєлова допомагала в минулому вбивці житлом і грошима.

Оголошуючи вирок, суддя зазначив, що "характер і тяжкість нападу" були значною обтяжливою обставиною під час скоєння злочину.

За словами старшого слідчого, Шведова "завдала подрузі числених ударів по голові".

Додатковим обтяжливим фактором стало те, що напад на жертву здійснили у її власному будинку, і це зробила подруга, яку вона раніше підтримувала.

Суддя також послався на спробу Шведової уникнути правосуддя, позбавившись знаряддя вбивства та одягу.

Виступаючи після оголошення вироку, інспектор відділу внутрішніх справ Клер МакГарві сказала, що це було "безглузде й жорстоке вбивство безневинної людини", внаслідок якого двоє синів і двоє маленьких онуків Полетєлової залишилися без рідної людини.

Людмила, мати двох дітей, прожила у Північній Ірландії 12 років. Туди вона переїхала з Латвії. Вона працювала у Лімаваді помічницею у винному барі.

Син Людмили розповів у суді, що вбивство його матері тяжко вплинуло на сім'ю. "Її вбила близька подруга, яку вона запросила у свій дім", — сказав син Полєтелової.

Поліція описала жертву як "тиху, закриту жінку". Її також любили і поважали у місцевій громаді.

Записи камер відеоспостереження, надані слідчим, показали, що Світлана Шведова прибула до будинку жертви 20 квітня 2021 року і пішла майже за 12 годин потому з двома сумками.

На допиті у поліції Шведова сказала, що у день вбивства вона випила з подругою 12 банок пива, але залишила її "цілою й неушкодженою".

Однак пізніше вона визнала свою провину і заявила, що діяла у пориві гніву. "Це не було навмисне вбивство. Воно було спонтанне. Все, що я можу сказати, це те, що я дуже шкодую".

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