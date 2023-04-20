Загадочная смерть украинцев в Польше: двух людей нашли в запертой квартире

Причину смерти должно показать вскрытие

В Польше в городе Лодзь нашли тела двух человек из Украины — мужчины 36 лет и женщины 31 года. Их на работе не было с пятницы. Это последний день, когда их видели живыми по дороге домой.

Как сообщает Wprost, работодатель сообщил в полицию во вторник. На место жительства на ул. Piotrkowska отправились пожарные, которые выломав дверь съемной квартиры обнаружили уже сильно разложившиеся тела пары.

Произошедшее в квартире должно установить следствие. Тело мужчины было в постели в палатке, женщины в кресле. Угарного газа в квартире не обнаружили, однако в комнате был газовый обогреватель. Полиция не исключает причастности других людей к делу. Причина смерти неочевидна, предсмертные повреждения не найдены, поэтому будут проводить вскрытие. Родные погибших должны пройти процедуру опознания. Считается, что они скончались за несколько дней до обнаружения их тел.

Место гибели на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал о нападении с ножом на украинок в польском городе Легница. Грабитель с ножом атаковал одну женщину, смертельно ее ранив, а затем напал на ее дочь – девочку-подростка и другую женщину. Он хотел ограбить их дом.