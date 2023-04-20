Загадкова смерть українців в Польщі: двох людей знайшли в замкненій квартирі

Причину смерті має показати розтин

В Польщі в місті Лодзь знайшли тіла двох людей з України — чоловіка 36 років та жінки 31 року. Їх на роботі не було з п’ятниці. Це останній день коли їх бачили живими по дорозі додому.

Як повідомляє Wprost, роботодавець повідомив у поліцію у вівторок. На місце проживання на вул. Piotrkowska вирушили пожежники, які виламавши двері зйомної квартири знайшли тіла пари, що вже сильно розклалися.

Що відбулося у квартирі має встановити слідство. Тіло чоловіка було у ліжку в наметі, жінки в кріслі. Чадного газу в квартирі не виявили, однак в кімнаті був газовий обігрівач. Поліція не виключає причетності інших людей до справи. Причина смерті неочевидна, передсмертних ушкоджень не знайдено, тож будуть проводити розтин. Рідні загиблих мають пройти процедуру упізнання. Вважається, що вони померли за кілька днів до виявлення їхніх тіл.

Місце загибелі на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про напад з ножем на українок у польському місті Легниця. Грабіжник з ножем атакував одну жінку, смертельно її поранивши, а потім напав на її дочку — дівчинку-підлітка та іншу жінку. Він хотів пограбувати їхнє помешкання.