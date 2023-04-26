Побольше русского языка и не только: стал известен секретный план путина насчет стран Балтии

Основной элемент воздействия – язык

В руки журналистов разных изданий попали документы, раскрывающие стратегию влияния россии в государствах Балтии. Предварительно, эти планы кремль готовил несколько лет назад.

Как в среду, 26 апреля, пишет "Европейская правда", соответствующие данные были обнародованы и обработаны такими изданиями, как LRT, Delfi Estonia, Expressen, центр "Досье", Kyiv Independent, NDR (Norddeutscher Rundfunk), Frontstory.pl, Süddeutsche Zeitung, VSquare, WDR (Westdeutscher Rundfunk), Yahoo News, Re:Baltica. Все материалы касаются долгосрочных планов страны-агрессоры по Эстонии, Латвии и Литве.

Известно, что секретные документы готовили осенью 2021 года. Однако, учитывая указанные там данные, президент россии владимир путин не преследовал цель развязать против этих государств полномасштабную войну, как это произошло с Украиной. В частности, никаких упоминаний об этом по Балтии на бумагах нет.

В то же время стратегия рф по каждой из этих стран разделена на две части. Первая предполагает то, что россия якобы опасается угрозы со стороны этих стран. Во второй указаны планы по противодействию вероятным нападениям. Цели москвы прописаны в определенных временных рамках, а именно — 2022 год, 2025 год, а также 2030 год.

В материалах говорится, что россия определяет для себя цель сохранить как можно большее присутствие русского языка в мире, создание ряда пророссийских организаций, которые оказали бы влияние на общество. Кроме того, не менее важным для рф пунктом является сопротивление в сносе памятников времен СССР, продвижение российского исторического нарратива в противодействие тому, что сама россия признает "фальсификацией". Самый больший расчет на то, что на территории Эстонии и Латвии кремль сможет реализовать свои цели по влиянию на русскоязычные меньшинства.

Кроме того, страна-агрессорка планировала поощрить балтийских предпринимателей перейти на российский рынок.

В своих статьях журналисты напоминают события 2022 года, в течение которого пророссийские активисты и организации осуществляли кампании, призванные защитить советские монументы: устраивали акции протеста и готовили обращение в ООН по сносу этих памятников.

Львиная доля стратегии посвящена ослаблению присутствия НАТО в странах Балтии. В частности, в этих документах кремль выражает опасение, что в Литве может появиться большая база Альянса, и декларирует цели предотвратить это.

Наиболее нежелательным для россии сценарием указано активное участие балтийских стран в деятельности НАТО и увеличение присутствия там союзнических войск, санкции и сворачивания торговли, что и было внедрено после полномасштабного вторжения рф и в Украину 24 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, как страны Балтии подготовили для рф неприятный "подарок" и ограничили передвижение граждан рф через свои границы.