Більше російської мови і не тільки: став відомий секретний план путіна щодо країн Балтії

Основний елемент впливу — мова

До рук журналістів різних видань потрапили документи, які розкривають стратегію впливу росії у державах Балтії. Попередньо, ці плани кремль готував кілька років тому.

Як у середу, 26 квітня, пише "Європейська правда", відповідні дані були оприлюднені та опрацьовані такими виданнями, як LRT, Delfi Estonia, Expressen, центр "Досьє", Kyiv Independent, NDR (Norddeutscher Rundfunk), Frontstory.pl, Süddeutsche Zeitung, VSquare, WDR (Westdeutscher Rundfunk), Yahoo News, Re:Baltica. Усі матеріали стосуються тривалих планів країни-агресорки стосовно Естонії, Латвії та Литви.

Відомо, що секретні документи готували восени 2021 року. Однак, з огляду на вказані там дані, президент росії не мав на меті розв'язати проти цих держав повномасштабну війну, як це сталося з Україною. Зокрема, жодних згадок про це відносно Балтії у паперах нема.

Водночас стратегія росії щодо кожної з цих країн поділена на дві частини. Перша передбачає, що рф нібито побоюється загрози з боку цих країн. У другій вказані плани з протидії ймовірним нападам. Цілі рф прописані у певних часових рамках, а саме — 2022 рік, 2025 рік, а також 2030 рік.

Зокрема, у матеріалах йдеться про те, що росія визначає для себе за ціль зберегти якомога більшу присутність російської мови у світі, створення низки проросійських організацій, які б мали вплив на суспільство. Крім того, не менш важливим для рф пунктом є опір у знесенні пам'ятників часів радянщини, просування російського історичного наративу на протидію тому, який сама росія визнає "фальсифікацією". Найбільший розрахунок на те, що на території Естонії та Латвії рф матиме змогу реалізувати свої цілі щодо впливу на російськомовні меншини.

Крім того, країна-агресорка планувала заохотити балтійських підприємців перейти на російський ринок.

У своїх статтях журналісти нагадують події 2022 року, упродовж якого проросійські активісти і організації здійснювали кампанії, покликані захистити радянські монументи: влаштовували акції протесту і готували звернення до ООН щодо знесення цих пам'яток.

Левова частка стратегії присвячена послабленню присутності НАТО у країнах Балтії. Зокрема, у цих документах кремль висловлює побоювання, що у Литві може з’явитися велика база Альянсу, і декларує цілі запобігти цьому.

Найбільш небажаним для рф сценарієм вказана активна участь балтійських країн у діяльності НАТО і збільшення присутності там союзницьких військ, санкції та згортання торгівлі, що й було впроваджено після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як країни Балтії підготували росії неприємний "подарунок" і обмежили пересування громадян рф через свої кордони.