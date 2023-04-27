Подготовка бригад завершена: генсек НАТО сообщил, сколько вооружения получили ВСУ

Генсек отчитался о завершении подготовки

Перед началом мощного весеннего контрнаступления Вооруженных сил, которое по данным Пентагона может начаться уже 30 апреля, страны-члены НАТО успели поставить Украине уже 98% обещанной союзниками помощи. В общей сложности было вооружено более девяти бригад украинской армии.

Об этом в четверг, 27 апреля, во время совместного брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, речь идет о 1550 бронемашинах, 230 танках, мобильных спутниковых системах и большом количестве боеприпасов, а также амуниции.

"Более 98% боевых машин, обещанных Украине, поставлено… Страны НАТО завершили подготовку и вооружили более 9 бригад ВСУ, чтобы помогать продолжать отражать оккупированные территории", – сообщил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как спикер пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сделала важное заявление относительно весеннего контрнаступления ВСУ. В частности, представительница украинской армии сообщила, что наступление уже идет небольшими, но уверенными шагами.