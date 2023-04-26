"Тихонько идет": появилось важное заявление о контрнаступлении ВСУ

Военные работают над тем, чтобы мощности и возможности противника были минимизированы

Весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины, что стало одной из самых обсуждаемых тем за последнее время и которое все очень ждут, уже идет небольшими, но уверенными шагами.

Об этом в эфире программы "Линия фронта" на канале "Мы-Украина" сказала руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы не склонны недооценивать врага. Мы знаем специфику формирования этой группировки, понимаем ее мощь и потенциал. И работаем методически над тем, чтобы эти мощности и возможности были минимизированы. То есть, в этом как раз и состоит то самое контрнаступление, которое все ждут-ждут, когда же начнется, когда же все можно снимать, когда можно показывать и выкладывать. А он тихонько идет такими небольшими шагами, но уверенными", — отметила она.

Так, по словам Гуменюк, наступление идет к тому, что противник ослабевает и теряет большое количество живой силы

"Мощи врага уничтожаются, исчезают склады с боеприпасами, взрываются пункты сосредоточения техники, прилетает в места скопления личного состава. И вот эта, даже не очень организованная группировка, становится совершенно разрозненной", – подытожила представитель ОК "Юг".

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", какое оружие сыграет главную роль в контрнаступлении ВСУ.