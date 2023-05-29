"За все заплатит государство": украинка взволновала сеть постом о хорошей жизни в Британии

Оказывается, в отличие от "капиталистической" Украины на Западе давно построили "махровый социализм"

За более 30 лет независимости украинцы отвыкли от жизни в условиях социализма и привыкли во всем полагаться только на себя или своих родственников, но никак не на государство. В то же время на "загнивающем Западе", как любили говорить во время СССР, "социализма", оказывается, куда больше, и любой гражданин всегда может рассчитывать на помощь со стороны государства и его институтов.

Такой вывод можно сделать из публикации пользовательницы Facebook Наташи Кохан в социальной сети.

Женщина пишет, что недавно ей в Британии предложили работу с заработной платой 60 тысяч фунтов в год – 5 тысяч фунтов в месяц.

"Сначала обрадовалась, скорее даже тщеславие забурлило. А потом села считать. В Англии все считают, независимо от уровня дохода", — пишет она.

И приводит свои расчеты: заключая контракт на 5 тысяч в месяц, она будет получать на руки 3 тысячи — остальное съедят налоги. Из этих трёх тысяч нужно будет платить за жилье (1500 фунтов) и коммуналку, в результате останется всего 2 тысячи. А на руки — и вовсе одна.

"На троих — это ничто в UK", — отмечает женщина.

Причина такой "грустной картины" при приличных (по украинским меркам) зарплатах – в том, что в Британии все, кто зарабатывает больше тысячи фунтов, платят налоги. Притом по "удивительной" шкале: при заработке до 50 тысяч — 20% от получаемой суммы, если больше 50 тысяч — 40%.

"Получается даже, что имея меньшую зарплату в контракте, ты можешь получить больше на руки — из-за налогов. Такой вот парадокс", — отмечает пользовательница.

При кажущейся "несправедливости" и явном отсутствии стимулов зарабатывать больше система имеет и явные "плюсы" — в Англии нет явно бедных людей.

"Я, как мать-одиночка, получаю пособие на себя и детей, поэтому у нас есть хорошая еда, одежда и все необходимое. Если мне надо будет арендовать жилье — за меня заплатит государство", — отмечает Кохан.

За образование, питание в школе/колледже, кружки, транспорт, отмечает она — платит государство.

"Мне выгоднее работать 15 часов в неделю, потому что работая больше, я получу меньше, а дети останутся без мамы фактически. И мне постоянно напоминают, что мне не нужно работать с утра до ночи каждый день. За все заплатит государство — главное, чтобы дети учились, у нас были хорошие жилищные условия и все были счастливы", — признает женщина.

За все платит государство, а государству платят те, кто отдает 40% своего дохода.

"Поэтому здесь я не вижу огромной разницы между людьми — все живут плюс-минус одинаково хорошо, а кто-то немного лучше. Например, нам с детьми нельзя жить/арендовать жилье меньше, чем с тремя спальнями. Нельзя по закону. Будут доплачивать, если у нас нет на это денег. Нельзя жить семье с детьми в однушке, что у нас — скорее норма…", — признает женщина.

Причина разительных отличий между Украиной и Великобританией она видит в том, что в Соединенном Королевстве – "очень взрослое и ответственное обществе, в котором одни отдают значительную часть своего дохода, а другие справедливо его распределяют".

Только взрослые люди, по мнению Натальи Кохан, могут ответственно распределять ресурсы и бюджеты. А вот дети прячут деньги, как игрушки, в сокровенных местах.

"Никаких моралей. Просто мысли и наблюдения. Но что я заметила — жить во взрослом обществе гораздо спокойнее. Если с тобой что не так — о тебе позаботятся. И это дает тебе силы давать что-то взамен. Делиться. Помогать. Поддерживать", — резюмирует свой рассказ женщина.

Конечно, пост Наташи всколыхнул украинцев. Часть читателей по-хорошему завидует ей и находит причины для такого огромного отличия жизни в двух странах.

В то же время другая часть подписчиков попытались доказать женщине, что за нее платит не государство, а люди, которые получают большие заработные платы, и что такая "уравниловка" – это явный минус – ведь не зря в странах ЕС нет современных стартапов, а большинство умеющих зарабатывать большие деньги стремится уехать в США.

В результате многие участники дискуссии так и не пришли к общему мнению, решив, что в каждой из точек зрения есть своя логика.

Тем временем в Украине налоговую систему ожидают вероятные серьезные изменения. "Телеграф" анализировал, чего ждать от предложений Офиса президента и народных депутатов, а также чем чревато повышение налогов.