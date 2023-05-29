"За все заплатить держава": українка схвилювала мережу постом про хороше життя у Британії

Виявляється, на відміну від "капіталістичної" України, на Заході давно побудували "махровий соціалізм".

За понад 30 років незалежності українці відвикли від життя в умовах соціалізму і звикли в усьому покладатися лише на себе чи своїх родичів, але аж ніяк не на державу. У той же час на "загниваючому Заході", як любили говорити під час СРСР, "соціалізму", виявляється, набагато більше, і будь-який громадянин завжди може розраховувати на допомогу з боку держави та її інститутів.

Такий висновок можна зробити з посту українки Наташі Кохан у соціальній мережі.

Користувачка пише, що нещодавно їй у Британії запропонували роботу із заробітною платою 60 тисяч фунтів на рік – 5 тисяч фунтів на місяць.

"Спочатку зраділа, швидше навіть марнославство завирувало. А потім сіла рахувати. В Англії всі рахують, незалежно від рівня доходу ", — пише вона.

І наводить свої розрахунки: укладаючи контракт на 5 тисяч на місяць, вона отримуватиме на руки 3 тисячі – решту з’їдять податки. З цих трьох тисяч потрібно буде платити за житло (1500 фунтів) та комуналку – у результаті залишиться лише 2 тисячі. А на руки – і зовсім лише одна.

"На трьох — це ніщо в UK", — зазначає жінка.

Причина такої "сумної картини" за пристойних (за українськими мірками) зарплат — у тому, що в Британії всі, хто заробляє більше тисячі фунтів, сплачують податки.

Притому за "дивовижною" шкалою: при заробітку до 50 тисяч — 20% від суми, що отримується, а якщо більше 50 тисяч — 40%.

"Виходить навіть маючи меншу зарплату в контракті, ти можеш отримати більше на руки — через податки. Такий парадокс", — зазначає користувачка.

При "несправедливості" і явній відсутності стимулів заробляти більше система має і певні "плюси" — в Англії немає явно бідних людей.

"Я, як одинока мати, отримую допомогу на себе і дітей, тому у нас є хороша їжа, одяг і все необхідне. Якщо мені треба буде орендувати житло — за мене заплатить держава", — зазначає Кохан.

За освіту, харчування у школі/коледжі, гуртки, транспорт, зазначає вона, — платить держава.

"Мені вигідніше працювати 15 годин на тиждень, бо працюючи більше, я отримаю менше, а діти залишаться без мами фактично. І мені постійно нагадують, що мені не потрібно працювати з ранку до ночі щодня. За все заплатить держава — головне, щоб діти навчалися, у нас були хороші житлові умови та всі були щасливі ”, — визнає жінка.

За все платить держава, а державі платять ті, хто віддає 40% свого прибутку.

"Тому тут я не бачу величезної різниці між людьми — всі живуть плюс-мінус однаково добре, а хтось трохи краще. Наприклад, нам з дітьми не можна жити/орендувати житло менше, ніж з трьома спальнями. Не можна за законом. якщо у нас немає на це грошей. Не можна жити сім’ї з дітьми в однокімнатній квартирі, що у нас — скоріше норма…», — визнає жінка.

Причина разючих відмінностей між Україною та Великобританією вона бачить у тому, що у Сполученому Королівстві – "дуже доросле та відповідальне суспільство, в якому одні віддають значну частину свого доходу, а інші справедливо його розподіляють".

Тільки дорослі люди, на думку Наталії Кохан, можуть відповідально розподіляти ресурси та бюджети. І лише діти ховають гроші, як іграшки, у потаємних місцях.

"Ніяких моралей. Просто думки і спостереження. Але що я помітила — жити в дорослому суспільстві набагато спокійніше. Якщо з тобою що не так — про тебе подбають. І це дає тобі сили давати щось натомість. Ділитись. Допомагати. Підтримувати", — резюмує свою розповідь жінка.

Звісно, пост Наташі сколихнув українців. Частина читачів по-доброму заздрить їй і знаходить причини для такої величезної відмінності життя у двох країнах.

У той же час інша частина підписників спробувала довести жінці, що за неї платить не держава, а люди, які отримують великі заробітні плати, і що така "зрівнялівка" – це явний мінус – адже не дарма в країнах ЄС немає сучасних стартапів, а більшість які вміють заробляти великі гроші, прагне виїхати до США.

В результаті багато учасників дискусії так і не прийшли до спільної думки, вирішивши, що в кожній з точок зору є своя логіка, і кожна людина сама обирає, де їй проводити залишок днів: у "нудній" та забезпеченій соціалкою Європі, або в інших, більш "конкурентних" країнах. Поки що головне для України – перемогти жорстокого російського ворога (у тому числі й за допомогою Британії ), після чого у багатьох справді з’явиться можливість будувати своє безпечне майбутнє так, як він вважатиме за потрібне.